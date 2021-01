Futsal : Double confrontation amicale Maroc-Panama

La sélection nationale de futsal disputera une double confrontation amicale face à son homologue du Panama, et ce les 30 et 31 janvier au Complexe MohammedVI à Maâmoura, a annoncé jeudi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ces deux matchs amicaux s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas en prévision de laCoupe du monde de futsal quise tiendra en Lituanie de la période allant du 12 septembre au 3 octobre 2021, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



A cet effet, le sélectionneur national, Hicham Dguig, a convoqué 19 joueurs pour prendre part à ces deux galops d'essai : AnassTaibi (Ossoud Khabazat Kenitra), Bilal El Bakkali (ACCS FC, France), Soufiane Mesrar (ACCS FC, France), Abdelatif Fati (Chabab Mohammédia), Khalid Kouri (Ville Haute de Kénitra), Idriss Rais (Chabab Mohammédia),Youssef El Mazrai (Chabab Mohammédia), SaadKnia (Chabab Mohammédia),OthmanBoumazzou (Chabab Mohammédia), Mohamed Achraf Saoud (Chabab Mohammédia), Réda Khbari (VilleHaute deKénitra),Yassine Miftahi (Ajax de Tétouan), Abdelkrim Nbia (SakrAgadir),AnasElAyyan (Cybertel Aniene, Italie), Hamza Mimoune (Palma, Espagne), Soufiane Bourite (Chabab Mohammédia), Soufiane Lehlioui (Dina de Kénitra), Khalid Bouzid (Santa Coloma, Espagne) et Abdelaziz Boukhriss (Mineras, Espagne).



A propos de l’arbitrage, trois refereesmarocainsfigurent parmi les candidats en lice pour officier les matchs de la phase finale de laCoupe dumonde de la discipline en Lituanie, a annoncé la FRMF. Il s’agit de Khalid Hnich, Mustapha Rguig et Said Haoud, désignés par la FIFA, a fait savoir la FRMF dans un communiqué publié surson site internet. Par ailleurs, la sélection nationale de futsal des moins de 23 ans effectue jusqu'au 3 février un stage de préparation à huis clos à Maâmoura, a indiqué la FRMF. La même source a souligné que quinze joueurs ont été convoqués pour prendre part à ce stage quise tiendra au Complexe Mohammed VI de football.