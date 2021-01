Friends : Lisa Kudrow annonce une bonne nouvelle

C’est une série qui a marqué toute une génération de téléspectateurs et téléspectatrices, créée en 1994 par Martha Kauffman et David Crane. Le succès est immédiat et le monde entier se passionne pour les aventures de Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel et Ross.



Dix saisons et deux cent trente-six épisodes plus tard, la sitcom devenue culte tire sa révérence, laissant des millions de fans orphelins de leurs personnages préférés. Martha Kauffman achevait par ailleurs de leur briser le cœur en déclarant au site Deadline que la série n’aurait jamais de suite : «Une série a une durée de vie. Et lorsqu’elle est dépassée, cela ne sert à rien de continuer uniquement parce que le public est nostalgique des personnages. Regardez les vieux épisodes, je ne vois pas comment on peut arriver à faire mieux. Je ne sais pas comment on pourrait arriver à un résultat satisfaisant.» Oui mais voilà, la rumeur de retrouvailles à l’occasion d’un épisode spécial a commencé à agiter les fans voilà presque un an. Au mois de février 2020, les acteurs avaient ainsi publié un énigmatique message sur Instagram : «Ça arrive…», en légende d’une photographie représentant les six compagnons à bord d’une décapotable blanche. Le tournage devait voir lieu les 23 et 24 mars 2020. La pandémie mondiale a malheureusement repoussé ces retrouvailles tant attendues.



Invitée du podcast Literally ! animé par l’acteur et producteur Rob Lowe le jeudi 14 janvier, Lisa Kudrow, l’interprète de la légendaire Phoebe Buffay, en a profité pour dévoiler quelques informations sur le tournage. «Nous avons déjà tourné un paquet de choses, commence-t-elle par expliquer. J’ai déjà filmé quelques petites scènes, nous allons donc définitivement le faire.» Il ne s’agira toutefois pas d’un épisode inédit mais d’une réunion entre les acteurs : «Ce n’est pas un reboot de la série. Ce n’est pas scénarisé, nous ne faisons pas le portrait de nos personnages. C’est nous qui nous réunissons, ce qui n’arrive pas souvent et ne s’est jamais produit devant d’autres personnes depuis 2004, date à laquelle nous avons arrêté. (…) Je pense que ce sera génial !» Espérons qu’il sera diffusé au cours de cette nouvelle année !