Franco Baresi : L'arrivée de Ronaldo a dopé la Serie A

L'arrivée de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin l'an passé a donné un coup de pouce à la Serie A et une impression de renaissance du football italien, a déclaré l'ex-légende de l'AC Milan, Franco Baresi, dans un entretien à l'AFP.

"Il y a une renaissance dans le football italien, il connaît une nouvelle expansion. De grands joueurs comme Ronaldo sont arrivés, l'intérêt est devenu beaucoup plus important", a confié Baresi, 58 ans, en marge d'une conférence à Londres.

Ronaldo a été transféré du Real Madrid à la Juve pour 100 millions d'euros, une arrivée qui fut "un signal très clair et positif. Les équipes italiennes ont à nouveau de bons résultats en Europe", a ajouté Baresi.

L'ex-international italien, qui a effectué toute sa carrière au sein de l'AC Milan, avec lequel il a remporté les plus grands trophées, parmi lesquels trois Coupes d'Europe des clubs champions (1989, 1990 et 1994) et six titres de champion d'Italie, estime que la Juventus, qui domine la Serie A et est bien partie pour remporter un huitième sacre consécutif, ne peut être inquiétée que par les deux clubs milanais.

Naples pointe à la deuxième place, à 15 longueurs de la Juve, tandis que l'Inter et l'AC Milan sont troisième et quatrième, à 22 et 24 points du leader.

"La Juve a eu la partie facile au cours des sept ou huit dernières saisons car Milan et l'Inter ont traversé une période difficile avec des changements de propriétaire", a jugé Baresi.

Par ailleurs, Baresi croit en l'équipe d'Italie et son sélectionneur, Roberto Mancini, après l'élimination choc l'an passé de la Nazionale, passée à côté de la qualification pour le Mondial-2018 en Russie, une première depuis 1958.

"Mancini a entamé un projet et fait appel à de jeunes joueurs de grande qualité dans l'équipe, donc nous avons de l'espoir", a-t-il dit.