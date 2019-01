Fouzi Lekjaa participe au séminaire de l'AMJS sur les sociétés sportives

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a pris part au séminaire de réflexion organisé par l'Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS) de la région Casablanca-Settat jeudi 24 janvier sous le thème les "Sociétés sportives, quelles bases juridiques pour leur mise en œuvre".

Intervenant à cette occasion, M.Lekjaa est revenu dans son allocution sur les problématiques administratives relatives à la mise en conformité avec la loi de l'éducation physique et des sports 30.09 pour la transformation des associations en sociétés sportives.

Le président de la FRMF a expliqué que ce processus de transformation requiert de la patience et de la pérseverance pour faire face aux difficultés soulignant que l'institutionnalisation des clubs est l'une des priorités des acteurs sportifs.

A cet effet, Fouzi Lekjaa a rappelé que la FRMF a adhéré à ce processus de transformation en accompagnant les clubs par le biais de la Commission de contrôle de gestion présidée par Abdelaziz Talbi. Cette commission, a souligné le président de la FRMF, effectue l'audit des clubs qui sont soumis aux statuts des associations depuis l'indépendance d'où les amendements introduits sur le statut de l'adhérent au sein des associations avant l'instauration de la loi 30.09.