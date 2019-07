Fouzi Lekjaa n’a pas été suspendu par la CAF

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a démenti toutes les fausses informations faisant état mardi d'une suspension de son président, Fouzi Lekjaa, par la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) en rapport avec la finale retour de la Coupe de la CAF entre le Zamalek d'Egypte et la Renaissance Sportive de Berkane (RSB).

La Commission de discipline de la CAF tiendra une réunion consacrée à ce sujet en présence de M. Lekjaa lors des prochains jours, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

La Fédération Royale marocaine de football avait adressé une lettre de contestation à la Confédération africaine de football sur l'arbitrage de l’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa qui avait officié la finale retour de la Coupe de la Confédération entre le Zamalek et la RSB le 26 mai à Alexandrie, une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Egyptiens aux tirs au but 5-3 (1-1 temps réglementaire).