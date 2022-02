Fouzi Lekjaa : Toutes les mesures seront prises pour assurer le retour des supporters aux stades

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, jeudi à Rabat, que toutes les mesures nécessaires seront prises, en concertation avec les dirigeants des clubs, afin d’assurer un retour réussi des supporters dans les stades.



Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le président de la FRMF a souligné que "tout le monde attendait le retour des supporters aux stades et aussi à toutes les manifestations sportives (...) car, argue-t-il, on ne peut concevoir des stades sans public", notant que les équipes nationales, notamment celles qui participent aux compétitions continentales, bénéficieront du soutien des supporters, à l’instar du Onze national qui disputera un match décisif en mars prochain pour le compte du Mondial du Qatar 2022.



Le retour des supporters dans les tribunes "sera un évènement historique après la pandémie, et va nous permettre de revivre les fêtes et les joies sportives", a conclu le président de la FRMF. Fouzi Lekjaa a appelé les présidents des clubs et les responsables à assumer leur responsabilité pour redonner vie aux stades et donner ainsi une image civilisée du ballon rond marocain, suite à la décision relative au retour du public dans les stades.



Lors d’une réunion par visio-conférence du Comité directeur de la FRMF, M. Lekjaa a appelé les présidents des clubs à se réunir avec les supporters et les autorités compétentes en prévision du retour du public dans les stades, a indiqué jeudi l’instance fédérale dans un communiqué.



Au début de cette réunion, le président de la FRMF a rappelé les obstacles auxquels ont fait face les clubs en l’absence du public dans les stades en raison de la pandémie de Covid-19, saluant les efforts des médias en matière de promotion du football national, a souligné la même source.



Il a, par ailleurs, rappelé que le gouvernement marocain a décidé d’autoriser le retour du public dans les stades en application des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et selon les recommandations du Comité scientifique et technique et en tenant compte des évolutions positives de la situation épidémiologique nationale.