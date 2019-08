Fouzi Lekjaa Objectif : Qualifier l’EN au Mondial et au dernier carré de la CAN

Le Franco-Bosniaque Vahid Halilhodzic a été nommé nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, a annoncé jeudi le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Le choix porté sur M. Halilhodzic, qui est l'aboutissement d'un travail mené depuis un mois au niveau de la commission, s'est basé sur plusieurs critères, notamment sa connaissance du contexte africain avec ses spécificités et ses contraintes, a souligné M. Lekjaa lors d'un point de presse consacré à la présentation du nouvel entraîneur. Le deuxième critère est lié à une grande expérience de football de haut niveau permettant de qualifier une équipe à la Coupe du monde, a fait savoir M. Lekjaa, rappelant que le Franco-bosniaque a réussi cet objectif avec trois sélections différentes.

Mais le plus important des critères reste celui répondant au besoin de s'inscrire dans une logique de développement du football national dans le cadre de la restructuration de la Direction technique nationale (DTN), a-t-il ajouté. Ayant reçu les candidatures de plusieurs techniciens, la commission a opté pour M. Halilhodzic en tenant compte de l'ensemble de ces critères, avec pour objectif de poursuivre sur la dynamique positive que connaît l’équipe nationale ces dernières années, a estimé M. Lekjaa, rappelant l'ascension de la sélection dans le classement FIFA. Recruté pour un salaire mensuel de 80.000 euros, le technicien franco-bosniaque aura pour objectifs de qualifier les Lions de l'Atlas, dans un premier temps, à la demi-finale de CAN-2021 au Cameroun et aux phases finales de la Coupe du monde 2022, puis de gagner la CAN-2023, assure M. Lekjaa.

La non-atteinte des objectifs fixés signifiera automatiquement la résiliation du contrat du nouveau sélectionneur, qui aura par ailleurs l'obligation de résider à Rabat et de travailler en permanence au Centre national de football, a expliqué M. Lekjaa.

Pour sa part, M. Halilhodzic a indiqué qu'entraîner la sélection marocaine est un challenge, notant que sa première mission sera de mettre en place un staff technique compétent à même de relever les défis et réaliser les objectifs fixés. Mettant en avant les qualités techniques des Lions de l'Atlas notamment lors de la dernière Coupe du monde, le nouveau sélectionneur a souligné qu'avec de l'abnégation, d’un travail sérieux et de la patience, la sélection atteindra ses objectifs et aura des résultats très positifs.

Le technicien de 67 ans a mis en exergue la nécessité de travailler en synergie avec la DTN et les sélectionneurs des équipes de différentes catégories, et ce afin de permettre aux jeunes et aux joueurs évoluant dans le championnat national d'accéder à l’équipe nationale. M. Halilhodzic, qui avait quitté début août les rênes du club français FC Nantes, succède au Français Hervé Renard démissionnaire en juillet dernier, après 41 mois passés à la tête du staff technique de l’équipe nationale.