Fouzi Lekjaa : Le rôle des journalistes sportifs est central dans la réussite de l'organisation de la Coupe du monde 2030

Le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a affirmé, samedi à Rabat, que le rôle des journalistes sportifs est "central" dans la réussite de l'organisation de la Coupe du monde 2030.



"Le rôle des journalistes sportifs est central dans la réussite de l’organisation de la Coupe du monde et des autres événements sportifs de portée internationale prévus au Maroc", a indiqué M. Lekjaa lors d'une intervention à l'occasion du 1er Forum national du journalisme sportif, tenu sous le thème "Les enjeux du journalisme sportif national à l’horizon des perspectives de 2030".



Il a relevé, dans ce sens, que les journalistes sportifs sont les promoteurs de la vraie image du Maroc et de la culture de réussite en matière de sport, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.



Selon M. Lekjaa, le journaliste sportif joue également un rôle important pour lutter contre les fausses informations et mettre la lumière sur les efforts continus du Royaume dans tous les domaines, notamment pour le développement de ses capacités au service du football et du sport en général.



Et de souligner que le corps journalistique national et les journalistes sportifs en particulier doivent constituer un front uni pour défendre le Maroc.



Le président du "Comité Coupe du monde 2030" a, par ailleurs, noté que l’aspect le plus important de l’organisation du Mondial est l’image du Maroc, de sa civilisation et de son potentiel de développement, ajoutant qu’il est nécessaire de promouvoir et de faire connaître les atouts du Royaume et sa dynamique à l’échelle internationale grâce à cet évènement sportif de grande ampleur.