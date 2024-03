Fouzi Lekjaa: Le Mondial 2030 sera le meilleur de l'histoire du football

Le dossier conjoint Maroc-Portugal-Espagne pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 a pour objectif principal d'offrir au monde la meilleure édition de l'histoire du football, a indiqué, mardi à Lisbonne, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



"Notre objectif est d'organiser un événement exceptionnel englobant tout ce qui est sportif, combiné aux dimensions humaine et civilisationnelle", a souligné M. Lekjaa lors de la cérémonie de présentation du slogan "YallaVamos 2030" et de l’identité visuelle de la candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030.



Le président de la FRMF a fait observer que cet événement footballistique puise sa force, non seulement dans son organisation par trois pays et deux continents, mais aussi dans son volet civilisationnel liant les deux rives de la Méditerranée, à travers leur histoire et les diverses civilisations qui se sont succédé dans la région.



Affirmant que les trois pays disposent de tous les moyens logistiques et autres pour organiser la Coupe du monde dans les meilleures conditions, le président de la FRMF a indiqué que ce qui distinguera le plus cette organisation conjointe du Mondial c'est la dimension humaine qui caractérise les deux rives du bassin méditerranéen.



Il a insisté, dans ce cadre, sur la nécessité de faire prévaloir les aspects civilisationnels qui ont caractérisé cette région et de permettre aux générations montantes et aux jeunes de la Méditerranée et du monde entier de tirer les leçons de cette civilisation et de construire les piliers indispensables pour renforcer les dimensions humaines dans le futur.



D'après M. Lekjaa, les trois pays ambitionnent de renforcer ces dimensions civilisationnelle, culturelle et humaine qui les ont unis dans le passé et les unissent actuellement, soulignant que la passion des peuples marocain, espagnol et portugais pour ce sport exprimée lors de toutes les manifestations sportives continentales et mondiales, confirme l'importance de la dimension footballistique et conforte les relations entre les trois pays et leurs peuples.



Même son de cloche chez le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, pour qui cette organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 aspire à graver à jamais cette édition dans les esprits.

La Coupe du monde 2030 marquera l'histoire non seulement comme la meilleure de tous les temps, mais aussi en mettant en place de nouveaux standards pour l'avenir du football, a-t-il dit, notant que les générations futures se souviendront longtemps de cette édition.



"Les équipes et les supporters vivront une expérience unique au Maroc, au Portugal et en Espagne. Notre culture, notre hospitalité, nos infrastructures modernes et nos formes d’organisation innovantes feront de ce Mondial un événement exceptionnel", a-t-il conclu.