Fouzi Lekjaa : La porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs marocains

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, mardi à Salé, que la porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs marocains, soulignant que la prochaine étape nécessite de passer outre les divergences. Intervenant lors de la réunion du Comité directeur de la FRMF, tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, M. Lekjaa a souligné que «l'objectif de chacun est de bien préparer la Coupe du monde Qatar 2022», ajoutant que la porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs marocains et que la prochaine étape nécessite de dépasser toutes les divergences, et au final, la persévérance et la performance technique sont les facteurs décisifs dans les choix de l'équipe nationale, qui appartiennent en définitive à l'entraîneur national et à son staff technique. A cet égard, il a fait savoir qu’il se réunira avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic à la fin de ce mois, juste après son retour de vacances à l'étranger, "en vue d’établir une feuille de route claire pour une bonne préparation des compétitions à venir, en particulier les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et la Coupe du monde ». Dans son exposé, M. Lekjaa a rappelé que la sélection nationale a traversé une phase de transition, cependant, elle a réussi à se qualifier à la Coupe du monde et s’est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des nations qui s'est tenue au Cameroun, exprimant son regret que l'équipe nationale ait été éliminée lors des quarts de finale. Le président de la FRMF a noté que le niveau de l'équipe nationale s'est considérablement développé, ce qui confirme sa montée dans le classement mensuel de la FIFA avec une 24è place au niveau mondial et la deuxième au niveau africain. Par ailleurs, la Fédération Royale marocaine de football a dévoilé lors de ladite réunion les dates des finales de la Coupe du Trône pour les saisons 2019-2020 et 2020- 2021. A ce propos, Fouzi Lekjaa a indiqué qu’après le report des matchs de la Coupe du Trône en raison de la pandémie de Covid-19, la finale AS FAR-MAT au titre de la saison 2019-2020 se jouera après le mois de Ramadan alors que la finale 2020-2021 se disputera à la fin du mois de juillet 2022. Concernant l’organisation des compétitions continentales, M. Lekjaa a fait savoir que les préparatifs vont bon train pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2022 du 2 au 23 juillet prochain, appelant tous les acteurs à redoubler d’efforts pour faire réussir cette fête du football africain. Il a annoncé que la FRMF a déposé une candidature auprès de la Confédération africaine de football (CAF) pour abriter la finale de la Ligue des champions d’Afrique au Complexe Mohammed V de Casablanca et la phase finale de la CAN U23 qualificative aux JO de Paris 2024. Pour ce qui est du beach-soccer, le président de la FRMF a rappelé la nomination du Sénégalais Oumar Sylla au poste d’entraîneur de la sélection nationale, soulignant que son CV est riche en exploits. Il a relevé que l’ex-entraîneur de l’équipe nationale de beach-soccer, Mustapha El Haddaoui rejoindra la direction technique nationale qui se penche sur l’élaboration d’un programme ambitieux de développement de la discipline, aussi bien au niveau des infrastructures que de la généralisation de la pratique auprès de tous les clubs nationaux. Concernant les assemblées générales, les quatre ligues nationales ont été appelés à fixer les dates de la tenue de leurs assemblées générales à l’issue desquelles sera dévoilée la date de la tenue de l’assemblée générale élective de la FRMF.