Fouzi Lekjaa : Gagner une compétition est formateur

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a souligné mardi le rôle essentiel des victoires et des trophées dans la formation des joueurs.



«Gagner une compétition est formateur et s’inscrit dans le processus de formation des joueurs», a-t-il dit lors de la réception organisée mardi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, en l’honneur de l’équipe nationale U20, qui a remporté la médaille d’argent de la CAN, organisée en Egypte.



«On ne peut que féliciter l’équipe nationale pour sa qualification au prochain Mondial de la catégorie», a-t-il noté, soulignant, néanmoins, que la culture de la gagne s’acquiert dès les jeunes catégories. Les joueurs doivent avoir le même état d’esprit qu’il s’agisse d’un match amical ou officiel, a-t-il martelé.



Selon M. Lekjaa, «cette culture doit guider l’ensemble des joueurs qui doivent s’auto-motiver afin d’être prêts physiquement et mentalement lors du prochain Mondial et donner le meilleur d’eux-mêmes».



S’agissant du rendement global, a poursuivi M. Lekjaa, «le public marocain s’attendait à mieux», notant que «dans certains matchs, l’équipe nationale a été proche des attentes, mais dans d'autres, elle a signé des prestations en deçà des aspirations».

L’objectif final est de voir des joueurs parmi la sélection U20 jouer au haut niveau et intégrer dans l’avenir l’équipe nationale A, a-t-il ajouté.



«Le groupe a montré de bonnes choses. On avait un groupe solidaire et généreux. La déception est encore là, mais nous n’avons pas le temps de nous lamenter, car le Mondial approche», a indiqué, de son côté, l’entraineur de la sélection nationale, Mohamed Ouahbi.



«Plusieurs joueurs ont été déçus de leur rendement, ce qui est bien en soi», a-t-il ajouté. «Nous allons laisser les joueurs se reposer et prendrons aussi d’autres éléments. L’exigence va être grande. La Coupe du monde signifie que nous choisirons les meilleurs du moment», a-t-il relevé.



Pour sa part, le capitaine des Lionceaux de l’Atlas, Mouad Dahak a relevé que l’équipe nationale aspirait à ramener la CAN U20 au Maroc, mais le groupe est focalisé désormais sur la prochaine Coupe du Monde. «Il faut tourner la page de la CAN et tâcher de nous améliorer et nous racheter au prochain Mondial», a-t-il dit.

La sélection marocaine a perdu la finale de la CAN U20, face à l’équipe sud-africaine par 1 but à 0, dimanche dernier au Caire.



La troisième place est revenue à la sélection nigériane, qui a battu son homologue égyptienne par 4 tirs au but à 1 (temps réglementaire 1-1). Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la phase finale du Mondial U20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.