Fouzi Lakjaa: Mettre en place une stratégie de travail professionnel pour développer la pratique du football

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa a affirmé, jeudi, qu'il est temps de développer, à la faveur d'un engagement sérieux, une stratégie de travail selon les règles professionnelles, afin de promouvoir la pratique du football au Maroc.

La Fédération s'engagera pleinement en faveur du soutien de la formation qui revêt une grande importance pour le développement de la pratique footballistique, a indiqué M. Lekjaa lors d'une réunion avec la direction technique nationale au Centre national de football de Maâmoura à Rabat, en insistant sur la nécessité de se défaire de toute solution de "bricolage".

Le président de la FRMF a appelé, à cette occasion, à une rupture avec "les exploits du hasard" d'autant plus que le football est devenu aujourd'hui une science autonome fondée sur des bases scientifiques et des méthodes professionnelles, soulignant à ce propos le rôle de la formation dans le travail qu'accomplit la Fédération.

Il a également exhorté les directeurs techniques régionaux à s'impliquer dans le travail de terrain et à développer leurs stratégies de travail.

De son côté, le directeur technique national Nasser Larguet a passé en revue les grandes lignes de la stratégie du travail de la direction technique dans toutes ses composantes.

Pour sa part, le directeur responsable de la formation et du développement du football au sein de la FRMF, John Pierre Morlan, a mis l'accent sur l'importance de constituer une base élargie et structurée afin de pouvoir former une élite solide, faisant savoir que la direction technique mise essentiellement sur la qualité de la formation dispensée.