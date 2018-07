Fouzi Benzarti : Le WAC a opté pour des recrutements ciblés

Apparemment, Fouzi Benzarti est beaucoup plus tenté par le qualitatif que le quantitatif quant au renforcement de l’effectif de l’équipe. Pour le coach tunisien, les quelques recrutements effectués ont été ciblés, ce qui devrait en principe aider le club lors de ses prochaines campagnes aux niveaux national, régional et continental.

De retour au pays après un stage de concentration en Tunisie, la direction du Wydad a tenu, mardi au complexe Mohamed Benjelloun à Casablanca, une conférence de presse qui a été l’occasion pour le président du club Saïd Naciri et Fouzi Benzarti de faire le point à une semaine du premier match officiel des Rouges pour le compte de la Ligue des champions d’Afrique.

Au sujet des recrutements, comme signalé au préalable, Benzarti s’est voulu des plus clairs, en affirmant que le WAC a fait venir trois éléments aguerris dont chacun peut apporter un plus dans son poste. Il s’agit en effet des milieux de terrain, le Tunisien Oussama Derraji et du Nigerian Papa Tundé en plus de l’attaquant, ex-sociétaire du Hassania d’Agadir, Badii Oak. Quant au Libérien William Jebbour, sacré meilleur buteur du championnat avec les Rouge et Blanc lors de la saison 2016-2017, rien n’est encore fait, mais Benzarti ne voit aucun problème si le WAC ne parvient pas à faire signer un avant-centre de métier du moment que l’effectif est bien garni.

A ce propos, Saïd Naciri est allé dans le sens que Fouzi Benzarti en rappelant la performance de Mohamed Nahiri auteur de 11 buts dont trois en Ligue des champions la saison écoulée.

Fouzi Benzarti, n’a pas manqué d’évoquer le bon déroulement du stage en Tunisie, ce qui a permis de voir à l’œuvre l’ensemble du groupe et d’apporter les réglages nécessaires avant l’entame de la saison qui débutera par le match de la troisième journée du groupe C de la Ligue des champions. Ce sera mardi prochain à 17 heures au stade 28 Septembre à Conakry contre la formation guinéenne du Horoya AC, match qui sera sifflé par l’arbitre malgache Hamada el Moussa Nampiandraza assisté par son compatriote Lionel Hasinjarasoa Andrianantenaina et le Comorien Soulaimane Amaldine.

Le WAC, tenant du titre, reste sur un nul concédé en déplacement devant l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns (1-1), alors qu’il a fait mieux au cours de la seconde manche après avoir surclassé à domicile la formation togolaise de l’AS Port de Lomé par 3 à 0.

Il convient de rappeler que le DHJ est le deuxième représentant du football national en cette C1 continentale. Evoluant dans le groupe B, les Jdidis boucleront la phase aller par une virée du côté de Sétif pour affronter l’Entente locale, le 17 courant, match qui sera arbitré par le referee porte bonheur des équipes marocaines, le Gambien Bakary Papa Gassama.