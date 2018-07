Les participants à un forum régional organisé, mercredi à Rabat, à l'initiative du Forum Zahrae de la femme marocaine ont mis en avant le rôle du dialogue interactif entre jeunes, responsables et acteurs gouvernementaux, pour mieux appréhender les attentes et les préoccupations des jeunes et les prendre en considération lors de l'élaboration des politiques publiques.

Organisé en deux jours sous le thème : "Les jeunes et la participation dans la prise de décision", ce forum vise à favoriser la communication et le dialogue, à instaurer la confiance entre les jeunes, les acteurs publics et les décideurs aux niveaux national et régional, à diagnostiquer la situation actuelle des jeunes dans la région et à contribuer, à travers des propositions, à promouvoir la jeunesse et renforcer son rôle en tant que levier de développement.