Forum parlementaire économique afro-arabe à Rabat

La Chambre des conseillers organisera, ces mercredi et jeudi, le Forum parlementaire économique d'Afrique et du monde arabe, sous le thème "Pour la construction d'un modèle complémentaire de coopération régionale".

Organisé en coordination avec l'Association des sénats, choura et des conseils équivalents d'Afrique et du monde Arabe, ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de l'Association, qui a été approuvé lors de sa 10ème conférence, tenue au Maroc, les 20 et 21 septembre dernier, et portant sur les questions de l'économie, l'investissement, le développement et la paix, a indiqué la Chambre des conseillers dans un communiqué.

Ce forum a pour objectif d'enrichir le débat parlementaire afro-arabe autour des questions stratégiques et prioritaires pour les deux régions, notamment la sécurité alimentaire, le développement durable et la mise en place d'une diplomatie parlementaire économique, visant à explorer les moyens de promouvoir la coopération économique afro-arabe, selon une stratégie de développement participative intégrée, basée sur le renforcement du tissu économique, commercial et des liens humains.

En parallèle, une réunion des femmes parlementaires de l'Association des sénats, choura et des conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe se tiendra sous le thème "Le rôle de la femme dans le renforcement du développement économique et la réalisation du développement durable".

Cet événement sera couronné par l'adoption d'une déclaration finale recommandant la constitution de deux réseaux parlementaires, à savoir le réseau parlementaire de la sécurité alimentaire et un autre réservé aux femmes et hommes d'affaires.