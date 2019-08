Fortunes diverses pour les sélections masculine et féminine de football

La sélection nationale masculine de football U20 s'est inclinée face Burkina Faso (0-2), mardi au Complexe sportif de l'AS FAR à Salé, en match comptant pour la 2è journée du groupe A de la 12è édition des Jeux africains.

Les deux réalisations ont été l’œuvre de Abdellah Ibrahima Ouattara (33è) et Ilyas Dinda (63è) offrant les trois points de la victoire à la sélection du Burkina Faso.

L'autre rencontre du même groupe, ayant opposé le Nigeria et l'Afrique du Sud, s'est soldée par une victoire des Green Eagles sur le score de 2 à 1.

Au terme de cette journée, le Burkina Faso et le Nigeria sont leaders du groupe avec 4 points, devant le Maroc (3 points) tandis que l'Afrique du Sud est lanterne rouge avec 0 point.

Les Lionceaux affronteront le Nigéria lors de la troisième journée, tandis que le Burkina Faso croisera le fer avec l'Afrique du Sud.

Par ailleurs, la sélection nationale féminine U20 s'est imposée face à la Guinée Equatoriale (2-0), mardi au Stade Boubker Ammar de Salé, en match de la 2è journée du groupe A du tournoi de football des 12è Jeux africains. Les deux réalisations des Lionnes de l'Atlas ont été l’œuvre de Salma Stiten (60e) et Sofia Bouftini (61e) offrant les trois points de la victoire au Onze national.

L'autre rencontre du même groupe s'est soldée par une victoire de l'Algérie face au Mali (1-0). Au terme de cette deuxième journée, le Maroc est leader avec 6 points grâce à sa deuxième victoire dans ce tournoi. La deuxième place du classement est partagée par le Mali et l'Algérie (3 pts), tandis que la Guinée Équatoriale est lanterne rouge (0 pt). Lors de la 3e et dernière journée du 1er tour, le Maroc affrontera vendredi le Mali alors que l'Algérie sera opposée à la Guinée Equatoriale.

A l'issue du premier tour, les deux sélections classées premières et deuxièmes des groupes A et B disputeront les demi-finales le 26 août au Stade Boubker Ammar.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.



Consécration du beach-volley égyptien

L'équipe égyptienne féminine a remporté la médaille d’or de l'épreuve de beach-volley des 12èmes Jeux africains, après sa victoire face au Kenya en deux manches, lors de la finale disputée mardi à la plage de Salé.

Composée des duos Douae Taoufik Ghobashy et Farida Ahmed El Askalani, l'équipe égyptienne s'est imposée face au duo kényan Makokha Gaudencia Nakhumicha et Too Naomie 21-13 et 21-15 qui ont remporté la médaille d'argent.

La médaille de bronze est revenue à l'équipe mozambicaine après avoir remporté en deux manches à zéro le match de classement face à l'équipe des Îles Maurice (21/18 et 21/14).

"Nous sommes venus au Maroc déterminées à décrocher la médaille d'or", a déclaré à la MAP la volleyeuse égyptienne Douae Taoufik Ghobashy au terme de la rencontre, mettant en avant "la prouesse et le mérite de la sélection égyptienne qui n'a perdu aucune manche lors de la compétition".

Pour sa part, Farida Ahmed El Askalani, a exprimé sa joie de remporter la médaille d'or permettant à l’Egypte de concourir pour la première place au tableau des médailles, soulignant la magnifique ambiance régnant au village des JAR et au cours du tournoi en général. De son côté, la Kényane Makokha Gaudencia Nakhumicha s'est dit satisfaite d'avoir décroché la médaille d'argent, d'autant plus qu'elle participe pour la première fois aux Jeux africains.