Fortunes diverses pour les U20 et U17

La sélection marocaine U20 s'est imposée face à son homologue burkinabaise sur le score de 1 but à 0, mardi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football de Maamoura (banlieue de Salé). L'unique but de la rencontre a été signé Ismail Sibari (43è). Lors du précédent match amical disputé samedi dernier, les Lionceaux de l'Atlas s'étaient imposés face à leurs adversaires du jour sur le même score. Ces rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation du Onze national pour les prochaines échéances. Par ailleurs, les sélections marocaine et tanzanienne des moins de 17 ans se sont neutralisées trois buts partout, mardi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI. Les réalisations des Marocains ont été signées Aiman Maurer (56e) et Mehdi Hafri, auteur d’un doublé (87e, 90e sp), alors que les buts des visiteurs ont été inscrits par Yahya Kassim Ibrahim (42e) et Omar Omar Abbas, auteur d’un doublé (83e, 86e). Les deux sélections s'étaient déjà affrontées samedi dernier. La rencontre avait été remportée par la Tanzanie 1-0. Ces deux confrontations amicales rentrent dans le cadre de la préparation des deux sélections pour les prochaines compétitions, dont la phase finale de la CAN U17 Maroc 2021 prévue au mois de mars prochain.