Fortunes diverses pour le Mali et la Tunisie

La sélection malienne a pris le meilleur (4-1) sur celle de la Mauritanie lundi à Suez, en match de la première journée (groupe E) de la Coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019.

L'ouverture du score a été l’œuvre d'Abdoulay Diaby (37ème), puis son coéquipier Moussa Marega a doublé la mise pour les Aigles (45ème).

En seconde période, Adama Traoré a inscrit le 3ème but à la 55ème minute avant que Moctar Sidi El Hacen ne réduise le score sur penalty (72ème) pour la sélection mauritanienne. Une minute plus tard, les Maliens ont scellé le score sur un but d'Adama Traoré auteur d’un doublé lors de cette rencontre.

A l'issue de ce match, la sélection malienne prend la tête du groupe E avec trois points, devant les sélections tunisienne et angolaise qui se sont quittées sur un nul (un point), tandis que la Mauritanie est dernière avec zéro point.

A propos du match ayant opposé à Suez la Tunisie à l’Angola, les Aigles de Carthage ont ouvert le score sur un penalty transformé à la 34ème minute par Youssef El Msakni avant que Djalma Campos n'égalise pour les Antilopes noires à la 73ème minute.

"Faire match nul, ce n'est pas satisfaisant pour nous. Nous voulions remporter notre premier match", a pesté le milieu des Aigles Ferjani Sassi.

"On était en train de gagner, on a eu des opportunités de marquer encore mais on n'a pas su les concrétiser. La Tunisie était meilleure que l'Angola mais, à cause de nos erreurs défensives, on a pris ce but égalisateur", a ajouté, dans une déclaration rapportée par l’AFP, le joueur qui porte les couleurs du club égyptien du Zamalek.

C'est la deuxième fois que Tunisiens et Angolais s'affrontent en Coupe d'Afrique, leur dernière opposition, il y a onze ans au Ghana, s'était déjà soldée par un nul vierge.

Les Tunisiens devront se ressaisir lors de leur prochain match face aux Aigles maliens, l'ancienne sélection de Giresse, dès vendredi s'ils veulent réussir à passer au second tour, sachant que leur objectif est de dépasser enfin le cap des quarts de finale qui leur est fatal depuis leur sacre de 2004.



Résultats

Groupe D

Côte d’Ivoire-Afrique du Sud : 1-0

Groupe E

Tunisie-Angola : 1-1

Mali-Mauritanie : 4-1



Programme du mercredi

2ème journée

Groupe A

18h00 : Ouganda-Zimbabwe

21h00 : Egypte-RD.Congo