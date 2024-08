Forte présence olympique dans la nouvelle liste du Onze national

Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé, jeudi lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora,, la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matches des éliminatoires de la CAN 2025 (groupe B) face au Gabon et au Lesotho, respectivement les 6 et 9 septembre au Grand stade d’Agadir.

26 joueurs ont été convoqués, pratiquement tous des habitués de l’EN, à l’exception du jeune Adam Aznou qui devrait faire ses premiers pas avec les Lions de l’Atlas. Il ressort également de cette liste la présence en force des Olympiques fraîchement médaillés de bronze aux JO de Paris, ce qui fait que les ponts de passage entre les A et les U23 se font de manière à ce que la continuité se fasse dans les meilleures conditions. C’est ce qu’a indiqué Walid Regragui qui a affirmé que « le travail est effectué selon un processus et l’important est que le résultat soit au bout : une Coupe d’Afrique des U23 et une troisième place aux Olympiades de Paris ».

Pour Walid Regragui, les stages qui coïncident avec les dates FIFA du mois de septembre sont toujours difficiles, dans la mesure où la tâche de former un groupe se fait à partir des performances réalisées par les joueurs en fin de saison écoulée. Autrement dit, l’on doit s’attendre à d’éventuels changements de joueurs dans les rassemblements à venir, rappelant par là même que le « Maroc a une base de 70 joueurs. Un bon vivier synonyme que la concurrence est désormais beaucoup plus élevée ».

En ce qui concerne la présence de certains joueurs et l’absence d’autres, Regragui a tenu à faire la part des choses, en précisant que la convocation de Nayef Aguerd et d’Azzeddine Ounahi, même s’ils ne jouent pas pour le moment avec leurs clubs respectifs est justifiée. « Je fais confiance à ces cadres qui ont décidé de rester en Europe pour préserver leur niveau » et n’ont pas été tentés par les offres mirobolantes provenant du côté des pays du Golfe. Quant au cas du capitaine Ghanem Saïss, le sélectionneur national a déclaré qu’ «il est préférable pour le joueur de se concentrer sur sa situation en club afin de la régler ». Partant de là et pour combler ce vide, « mon choix s’est porté sur Yunis Abdelhamid qui, à court terme, serait d’un grand apport pour l’équipe ».

Le Maroc étant qualifié d’office à l’échéance continentale qui se déroulera dans notre pays en 2025, ces deux prochains matches des éliminatoires seront « saisis pour peaufiner les automatismes et donner du temps de jeu aux joueurs », fait savoir le sélectionneur. Et d’ajouter : «C’est l’opportunité pour nous de travailler avec plus de confiance et de préparer l’équipe avec des certitudes à la CAN 2025 », dont les phases finales auront lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.





Voici la liste des joueurs retenus:



-- Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), El Mehdi Benabid (AS FAR)



-- Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Yunis Abdelhamid (Saint-Etienne/France), Achraf Dari (Al Ahly/Egypte), Nayef Aguerd (West Ham United/Angleterre), Zakaria El Ouahdi (Genk/Belgique), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne)



-- Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fiorentina/Italie), Amir Richardson (Fiorentina/Italie), Bilal El Khannous (Genk/Belgique), Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Olympique Marseille/France)



-- Attaquants : Hakim Ziyech (Galatasaray/Turquie), Ilias Akhoumach (Villarreal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne).