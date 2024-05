Forte participation aux championnats nationaux scolaires d'athlétisme et pour élèves en situation de handicap

Un total de 500 élèves ont pris part au championnat national scolaire d'athlétisme et au championnat national scolaire pour élèves en situation de handicap au titre de l'année scolaire 2023-2024, organisés samedi au Complexe sportif Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech.



Initiées par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS), et en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, sous le signe "Le sport scolaire pour des élèves épanouis", ces manifestations ont été marquées par l'organisation d'une quarantaine d'épreuves, dont des courses de diverses distances, le saut en longueur (filles), le saut en longueur pour filles en situation de handicap, le saut en hauteur (U15, garçons), le saut en longueur (U12), le saut en longueur pour élèves à besoins spécifiques, le lancer du poids (position assise), le lancer du poids (position assise et debout) pour la catégorie des U15 (garçons et filles).



Dans une déclaration à la MAP, Abdellah Maher, chef de service au ministère, s'est félicité des efforts consentis par les organisateurs pour assurer le succès de ces manifestations auxquelles ont pris part 500 élèves qualifiés à l'issue des compétitions tenues dans les différentes régions du Royaume, expliquant que le choix de Marrakech pour abriter ces championnats a permis également aux élèves participants de découvrir et d'admirer le patrimoine culturel et civilisationnel de cette ville millénaire.



Dans une déclaration similaire, le conseiller technique à la FRMSS, Abdellah Hasnaoui, a insisté sur l'importance de ce genre de compétitions pour le renforcement des capacités des jeunes athlètes, soulignant que l'objectif demeure de sélectionner les talents prometteurs qui prendront part à la Gymnasiade 2024 prévue au Bahreïn.



Pour sa part, la directrice générale de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en Situation de Handicap, Loubna Belabbas, a indiqué que la participation pour la deuxième année consécutive à ce championnat national s'inscrit dans le cadre du partenariat avec la FRMSS, rappelant, dans ce sens, l'organisation d'un cycle de formations au profit des professeurs d'éducation physique dans le domaine du sport pour personnes à besoins spécifiques.



Et d'ajouter que ces formations visent la promotion de ce sport, à travers la classification qui constitue un maillon essentiel en matière de sport pour personnes en situation de handicap, se félicitant de la participation à ces compétitions d'élèves (garçons et filles) issus à la fois des milieux rural et urbain.



Ces deux manifestations ont été l'occasion pour les jeunes athlètes de faire montre de leur talent et de réaliser des résultats encourageants à même de leur permettre de participer aux prochaines manifestations internationales, notamment la Gymnasiade au Bahreïn.

Au terme de ces compétitions, des prix et des médailles ont été remis aux vainqueurs dans les différentes épreuves.