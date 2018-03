Forte participation à la 4ème édition de la Course féminine sur route d'Essaouira

La ville d’Essaouira a abrité dimanche la 4è édition de la Course féminine sur route, avec la participation de quelque 1500 athlètes, dont 600 femmes marocaines et étrangères venant notamment, des Etats-Unis, de France, d'Espagne et d'Italie, outre quelque 900 jeunes filles et garçons de moins de 12 ans.

Initiée par l’Association "Amal Sportif Essaouira d’Athlétisme" (ASA/A) dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette compétition s’est déroulée en deux courses distinctes, à savoir une pour les femmes sur un circuit de 4000 m, et une autre pour jeunes filles et garçons sur un circuit de 1000 m.

Ainsi, la première place de cette compétition est revenue à Oumaima Saoud de l’Association Amal Sportif Essaouira d’athlétisme, suivie en deuxième position par Aziza Alaoui du Club Chabab de Safi, alors que Hayat Benhaniya du Club Ittihad Ait Melloul, a occupé la troisième marche du podium. A l’issue de cette course, des médailles ont été remises aux vainqueurs lors d’une cérémonie rehaussée par la présence notamment, du gouverneur de la province, Jamal Makhtatar, des autorités locales, des élus locaux et acteurs associatifs de la cité des alizés.

L’objectif de cette initiative est de permettre aux participantes de s’adonner pleinement à la pratique sportive et de sensibiliser les parents de manière générale, à encourager les jeunes et à les informer sur les bienfaits du sport, a confié à la MAP, Mohamed Iboulalen, président de l’Association Amal Sportif Essaouira d’athlétisme, affiliée à la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA).

Tout en se félicitant de l’excellence de l’organisation et du bon déroulement de la course, il a rappelé que ce rendez-vous sportif se fixe pour objectifs d’explorer de jeunes talents dans l’optique de les accompagner et les encadrer pour en faire des champions de demain, et d’inciter les femmes et les jeunes filles à intégrer le sport dans la vie quotidienne.

M. Iboulalen a également mis en avant l’importance de cette course pour une parfaite maîtrise de l’autodiscipline, de développement des compétences sociales, de promotion du travail en équipes et de réaction positive face aux diverses nouvelles situations.

"A travers la programmation de cette course notre ambition aussi est de contribuer aux efforts de sensibilisation de la population de la cité des alizés quant à l’importance du sport pour tous, de combattre le tabou concernant la participation féminine aux sports en plein air, et d’inciter la gent féminine à prendre connaissance de ses capacités", a-t-il dit, mettant aussi l’accent sur le rôle de cette course dans la promotion de la cité des alizés sur les plans sportif et touristique.

Il s’agit, en outre, de donner aux femmes et aux filles participantes l’opportunité d’intégrer le sport dans la vie quotidienne et surtout, de s’entraîner et courir ensemble dans le cadre d’une activité à l'extérieur du contexte de l'école ou de la famille, le temps de découvrir leurs individualités et mesurer leurs capacités, a-t-il insisté. Fondée en 2008 et affiliée à la FRMA à partir de 2009, l’Amal Sportif Essaouira d’athlétisme compte à son actif, quelque 200 athlètes de différentes catégories, encadrés par des entraîneurs de qualité, dont les 2/3 des membres sont des filles. L’Association a pris part à nombre de compétitions nationales, régionales et internationales et a réussi à décrocher plusieurs médailles.

Quelque 60 % de ses membres prennent part au moins une fois à une compétition sportive en dehors de la ville d’Essaouira, ajoute-t-on de même source, qui laisse savoir que deux filles et un garçon du club ASE/A sont actuellement membres de l’équipe nationale d’athlétisme.