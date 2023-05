Forte participation à la 13ème course féminine de la Victoire

La 13è édition de la course féminine de la Victoire, prévue le 14 mai à Rabat sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaîtra une participation massive de femmes de différents âges et catégories sociales, a indiqué la présidente de l'association Femmes Réalisations et Valeurs, Nezha Bidouane.



Cette édition réunira des participantes d’établissements d’enseignement et d’associations sportives et culturelles, de ressortissantes étrangères établies au Maroc, des personnes aux besoins spécifiques, des athlètes professionnelles et des femmes issues des régions traversées par la caravane nationale du sport pour tous ou ayant abrité des événements sportifs organisés par l’Association, a précisé Mme Bidouane lors d’une conférence de presse, mardi à Rabat.

Elle a assuré que les préparatifs vont bon train pour assurer le succès à tous les niveaux de cette manifestation, qui occupe désormais, selon elle, une place de choix parmi les rendez-vous sportifs féminins dans le monde.



De son côté, le secrétaire général de l’association, Mohamed Naama, a relevé que cette édition est organisée après trois ans d’interruption due à la pandémie de Covid-19, précisant que la course démarrera comme d’habitude au niveau de l’institut national de recherche agronomique.



Cette manifestation a notamment pour objectif le partage d’un moment de sport, à travers les plus beaux artères de la capitale.