Formation spécialisée à Rabat sur les techniques d'investigations et la lutte contre le terrorisme

Le Bureau Programme des Nations Unies de Lutte contre le terrorisme (UNOCT) et Formation en Afrique à Rabat a entamé lundi sa deuxième session de formation spécialisée axée sur les techniques d'investigations et la lutte contre le terrorisme. Cette formation de «Niveau Intermédiaire»se tiendra du 05 au 23 septembre avec l'appui du gouvernement d'Australie, de l'Agence brésilienne de renseignements (ABIN), de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), de la Police Nationale d’Espagne, d’institutions internationales, ainsi que des institutions et du gouvernement marocain, qui ont mis à la disposition du bureau Programme UNOCT de Rabat leur expertise de renommée afin de renforcer les capacités des forces de l’ordre du continent africain en matière de lutte contre le terrorisme, indique un communiqué de l'UNOCT. Contacté par la MAP, M. Cesar Alvarez Velasquez, coordonnateur de Formation et Chargé de Gestion de Programme UNOCT Rabat a expliqué que "l’objectif fondamental de cette formation de 03 semaines est de développer les compétences de conduite des investigations de lutte contre le terrorisme". Vingt-quatre participants, issus de six pays africains, prennent part à cette formation, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Nigeria et le Sénégal, a fait savoir M.Velasquez. Ils ont déjà achevé leur premier niveau de formation dit«Fondamental» en juin 2022, et dont les cours dispensés ont été d’ordre théorique et pratique.