La FRMF et la Direction technique nationale, en collaboration avec la CAF, vont organiser trois sessions de formation pour l’obtention de la licence A CAF d’entraîneur qui se dérouleront durant la saison 2020-2021 au Complexe Mohammed VI de football, et ce à partir du mois d’août 2020.

Les sessions de formation comprendront 25 stagiaires maximum conformément aux directives de la CAF.

Conditions d’inscription et d’admission :

– Etre marocain ou résident au Maroc depuis 5 ans & être âgé de plus de 25 ans

– Etre titulaire de la licence B CAF

– Avoir cumulé 3 saisons d’activité durant les 5 dernières années dont 2 saisons complètes depuis l’obtention de la licence B CAF (joindre les copies des licences FRMF)

– Présenter un casier judiciaire vierge ou fiche anthropométrique

En complément des pièces relatives à la justification des exigences préalables, le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

• Le formulaire dûment rempli « Saison 2020-2021 »

• 1 photo d’identité

• 1copie de CNIE recto/verso valide ou copie de passeport

• 1 copie du diplôme de la licence B CAF

• 1 certificat médical d’aptitude physique

• Copies des licences FRMF du Club et/ou attestations des employeurs justifiant les périodes d’activités.

Le candidat retenu est tenu de s’acquitter des frais de formation s’élevant à vingt-cinq mille dirhams (25.000 DHS), et ce selon les modalités de paiement suivantes :

– Versement de dix mille dirhams (10.000 DH) à l’acceptation de votre candidature

– Versement de quinze mille dirhams (15.000 DH) à la réception de la convocation à l’examen final

Tous les dossiers devront être déposés en ligne sur le lien suivant : www.dtn-formation.ma et ce avant le 20 juillet 2020, tout dossier incomplet ou déposé au-delà de cette date ne sera pas retenu.

NB : Toute fausse déclaration ou désinformation ou falsification des données entraînera le rejet de la candidature et l’annulation des frais y afférents et peut entraîner des poursuites pénales et une suspension de cinq années d’activité d’encadrement footballistique.