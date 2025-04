Football féminin: Victoire de l’équipe du Maroc sur la sélection tunisienne

L’équipe du Maroc féminine A s’est imposée sur son homologue tunisienne par 3 buts à 1, en match amical, vendredi au stade Père Jégo à Casablanca.



Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Yasmine Mrabet (39e), Ibtissam Jraidi (50e) et Imen Ghazouani (54e), alors que Sabah Shaiek (48e) a marqué pour la Tunisie.

Les Lionnes de l’Atlas disputeront un autre match amical face au Cameroun, mardi au même stade.



Ces rencontres s'inscrivent dans la préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.

Par ailleurs, l’équipe nationale féminine des moins de 17 ans et son homologue kényane ont fait match nul (1-1) lors d'un match amical, disputé vendredi soir au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



L’unique réalisation de l'équipe nationale a été signée Maissae Baha (73è).

La sélection nationale féminine U17 affrontera son homologue kényane lors d'un 2ème match amical, le 8 avril au Complexe Mohammed VI de football.