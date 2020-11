Football à l'ère du Covid-19

Gradins désertés, tribunes abandonnées, rien que l'écho des frappes des joueurs et des consignes des entraîneurs qui font encore du vacarme dans les stades. Voici à quoi ressemblent les matchs de foot à l'ère du coronavirus, où l'irremplaçable joueur numéro 12 n'est plus là. Covid-19 et mesures de restriction sanitaire obligent, les matchs de football ont repris, mais à huis clos.



Les rencontres footballistiques pré-corona se déroulaient dans une ambiance assez conviviale, aussi bien dans les gradins que sur la pelouse, notamment avec les banderoles des ultras ainsi que leurs tifos reflétant leur grande capacité de créativité et leur attachement à leur équipe préférée. Les joueurs sont loin d'être les seuls acteurs du ballon rond touchés et contrariés par la propagation du Covid-19. Les huis clos a pesé lourd égalementsur les ultras qui ne peuvent plus encouragerleur équipe comme avant et vivre leur passion à fond. Pour un membre des Winners, le groupe de supporters affilié au Wydad de Casablanca, ne plus pouvoir accéder aux stades fut très dur, vu que le stade était le lien "avec notre équipe de cœur" et un espace pour renouer avec notre passion et évacuer l'énergie négative. S'agissant des initiatives lancées par certaines ultras durant la période de l'état d'urgence sanitaire, il a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que les ultras du Wydad ont lancé une campagne afin de venir en aide aux personnes âgées ou malades dans les quartiers de Casablanca, en leur livrant de l'alimentation ou des médicaments, faisant part également de l'initiative de collecte de dons qui a connu un franc succès à l'échelle nationale.



Il a, en outre, estimé qu'il faut continuer à inciter les joueurs à se donner à fond même lors de cette conjoncture exceptionnelle, notamment à travers des vidéos d’encouragement, des communiqués ainsi que des messages de soutien. Une nouvelle méthode a été envisagée afin de pallier le vide et motiver les joueurs, en créant artificiellement une atmosphère de stade plein, à travers la diffusion durant les matchs de chants de supporters ingrédients indispensables pour assurer un grand spectacle.