Foot féminin: Matches amicaux Maroc-RDC à Berkane

La sélection marocaine féminine A de football défiera en double confrontation amicale, son homologue de la RD Congo, les 30 mai et 3 juin, au stade municipal de Berkane.



Selon le site web de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), le coup d’envoi des deux rencontres sera donné à 19h00.



L'entraîneur de la sélection féminine A, Jorge Vilda Rodriguez, a convoqué 26 joueuses pour ce rassemblement, programmé à Berkane.



Voici la liste:



Er-Rmichi Khadija (AS FAR), Arouaissa Ines (AS Cannes/FRA), El Arari Zineb (Renaissance Berkane), Bambara Fatima Ezzahra (Sporting Casablanca), Redouani Zineb (AS FAR), Seghir Sabah (FC Bale/CHE), Katie Mrabet Yasmin (Levante Las Planas/ESP), Benzina Nouhaila (AS FAR), Rabbah Aziza (AS FAR), Boukhami Siham (AS FAR), Ait Elhaj Hanane (AS FAR), Badri Najat (AS FAR), Nakkach Elodie (Servette FC/CHE), Kbida Ines (Olympique Marseille/FRA), Kassi Sarah (FC Fleury 91/FRA), Chebbak Ghizlane (Levante Las Planas/ESP), Lahmari Anissa (Levante Las Planas/ESP), Tagnaout Fatima (AS FAR), Saoud Imane (Servette FC/CHE), Ayane Rosella (Tottenham Hotspur FC/GBR), Ouzraoui Diki Sakina (RSC Anderlecht/BEL), Nassi Jade (Stade de Reims/FRA), Jraidi Ibtissam (Al Ahli SC/SAU), Banouk Safa (AS FAR), Bouftini Sofia (Chabab Mohammedia) et Chapelle Kenza (AS FAR).