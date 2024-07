Foot féminin. Double test colombien pour l’EN U16

La sélection nationale féminine U16 sera opposée à son homologue colombienne les 12 et 15 juillet au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMF).



A cette occasion, l’entraîneur de l'équipe nationale, Nicolas Dellepine a convoqué vingt-huit joueuses afin de prendre part au stage de préparation programmé du 7 au 16 juillet, précise la même source.



Voici la liste des joueuses convoquées:

Dounia El Mesmoudi (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Ahlam Boukharb (Fath Union Sport), Hiba Youssoufi (AS FAR), Sara Dofry (Etoile jeunesse sportive Casablanca), Nihad Lghachi (Najah Azrou), Laila Boushaba (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Mayssa Baha (FC Barcelone/Espagne), Chaimae Boughazi (RCD Espanyol/Espagne), Romaissa Ihssan (ES Trinite GAR/France), Hanna El Mokadem (Jura Sud Foot/France), Ines Belkouche (Paris FC/France), Jasmine Saghri (Rueil Malmaison/France), Lara Santamarta (Malaga CF/Espagne), Rania Oukriss (Totenham Hotspurs FC/Angleterre), Kawtar boukhris (FC Solothurn/Suisse), Haevenly Boufarrah (AZ Alkmaar/Pays-Bas), Maysan Boumnich (AS Saint-Etienne/France), Celia Bouzman (FC Toulouse/France), Maissane Ferkous (AAS Sarcelles/France), Anissa Hamdani (Dijon FCO/France), Inaya Kahlaoui (Montpellier HSC/France), Jennah Chafni (Girondins de Bordeaux/France), Malak Krafia (Atalanta Bergamo/Italie), Samia Nibouch (FC Bale/Suisse), Rita El Miroun (SV Goldrain/Suisse), Lina Denguir (Ado Den Haag/Pays-Bas), Djenah Belaize (As Saint Etienne/France) et Lahna Goulfaoui (FC Sochaux/France).