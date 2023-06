Foot/U20: Le Maroc participe à la 49ème édition du Tournoi Maurice Revello en France

La sélection nationale du Maroc U20 participe, du 5 au 18 juin, à la 49è édition du tournoi Maurice Revello anciennement appelé «tournoi de Toulon» au sud de la France. Ce tournoi de préparation aux prochaines échéances est réservé exclusivement aux sélections de moins de 23 ans.



La sélection nationale est logée dans le groupe C qui comprend le Japon, la Côte d’Ivoire et le Panama. En prévision de ce tournoi, l’entraineur du Onze national, Mohamed Ouahbi a retenu 24 joueurs pour disputer cette édition.



Ci-après la liste des joueurs retenus:

1. Bentayg Abdellah (FUS Rabat) 2. Siouahe Hatim (Raja Casablanca) 3 Al Mazyani Faissal (KRC Genk - Belgique) 4. Azrour Abdellah (Raja Casablanca) 5. Boukhres Othmane (AS FAR) 6. Erougai Reda (Gil Vicente - Portugal) 7. Et Taibi Amine (KRC Genk - Belgique) 8. Jermouni Diyae-Eddine (Ajax Amsterdam – Pays-Bas) 9. Khatir Ahmed (Académie Mohammed VI) 10. Laaziri Achraf (Olympique Lyonnais – France) 11. Lantaki Wassim (LOSC Lille – France) 12. Arhoun Usama (Malaga - Espagne) 13. El Basri Nabil (MVV Mastricht – Pays-Bas) 14. Ziani Ilyes (Standart de Liège - Belgique) 15. Hafid Mohamed (Caen – France) 16. Khalifi Yassine (UTS Touarga) 17 Kurt Elias (Hansa Rostock – Allemagne) 18. Oumast Yassine (Raja Casablanca) 19. Bensaad Adnane (Atletico de Madrid – Espagne) 20. El Jebbari Salim (Atletico de Madrid – Espagne) 21. Maurer Aiman (Clermont – France) 22. Radid Mohamed (Académie Mohammed VI) 23. Raihani Abdellah (Atletico de Madrid – Espagne) 24. Soussi Abderahman (Antwerp - Belgique).