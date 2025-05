Focus à Salé sur les opportunités économiques offertes par l’organisation de la CAN-2025 et du Mondial-2030

Des acteurs économiques privés et publics et des décideurs institutionnels et gouvernementaux étaient en conclave, mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, pour scruter les opportunités offertes par l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 (conjointement avec l’Espagne et le Portugal).



Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), cette rencontre a rassemblé des chefs d’entreprises et des responsables d’établissements publics et des responsables gouvernementaux concernés par l’organisation de ces deux événements footballistiques majeurs, avec comme objectif de donner un aperçu sur les chantiers engagés à cette occasion et les besoins en investissements, savoir-faire et moyens techniques et humains nécessaires aux chantiers engagés ou à venir.



Les chefs d’entreprise ont, ainsi, eu l'opportunité d’entendre cinq responsables gouvernementaux qui ont mis en avant la dynamique économique déclenchée par l’organisation de ces deux événements et les opportunités de marchés découlant des besoins énormes en termes de réalisation des infrastructures sportives, touristiques, routières et aéroportuaires nécessaires et des animations culturelles et touristiques prévues à cette occasion.



Les participants ont pris connaissance des plus importants projets lancés dans le cadre de la préparation à l'organisation de la CAN-2025 et du Mondial-2030, à travers des exposés animés par des représentants de l'Agence nationale des équipements publics, de la Société nationale des autoroutes du Maroc, de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, de l’Office national des chemins de fer, de l’Office national des aéroports, de la Société marocaine d'ingénierie touristique et de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs.



Les différents aspects relatifs à ces projets ont pu être approfondis lors de la séance de questions-réponses, qui a permis aux entrepreneurs d'avoir des éclaircissements sur les volets intéressant leur domaine d’activité.