Focus à Copenhague sur les potentialités économiques et les opportunités d'investissement au Maroc

Les potentialités économiques et les opportunités d’investissement au Maroc ont fait l’objet, récemment à Copenhague, d’un séminaire organisé par l’ambassade du Royaume au Danemark et le réseau africain d’innovation (AIN).

Cette rencontre a été marquée par la présence de diplomates de plusieurs pays africains, en plus des représentants de près d’une vingtaine d’entreprises danoises, opérant notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, des télécoms, des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, du design, su tourisme et de la santé, rapporte la MAP.

Intervenant à l’ouverture de ce focus, animé par Flemming Sorensen, PDG de Norekon, le cabinet de consulting qui abrite le réseau africain d’innovation, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Danemark, Mme Khadija Rouissi, a mis l’accent sur l’importance des réformes politiques, économiques et sociales qui ont favorisé l’émergence au Maroc d’une économie solide, ouverte et diversifiée, car soutenue par des échanges commerciaux intenses avec le monde et par un dense réseau d’accords de libre-échange aux plans régional et international.

Adossés aux profondes réformes politiques et sociales (Instance équité et réconciliation, révision de la Moudawana, lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain), des efforts colossaux ont été entrepris pour améliorer le climat des affaires, promouvoir la croissance, renforcer la compétitivité et créer des emplois, a-t-elle dit.

Un accent particulier a été mis dans ce cadre sur la formation professionnelle avec le lancement d’une stratégie nationale 2021 pour la formation de dix millions de personnes en cinq ans, outre le renforcement de la lutte contre la corruption, a-t-elle indiqué, soutenant qu’à la faveur de cette dynamique multiforme, le Maroc, qui s’est érigé en hub entre l’Afrique et l’Europe, a gagné la confiance d’importants investisseurs étrangers, notamment dans les domaines de l’industrie automobile et aéronautique, de l’énergie et du tourisme.

Sur la même lancée, Ali Hajji, conseiller économique à l’ambassade, a rappelé que le Maroc a enregistré l’arrivée de 10,3 millions de touristes en 2016, ayant passé 19,3 millions de nuitées, sachant que la capacité litière est passée à 252 mille lits, avec une hausse de 4% en 2017.

Première destination touristique africaine en termes d’arrivées, le Maroc occupe le 3ème rang africain en matière d’attractivité touristique, a-t-il relevé, ajoutant que le pays a montré une forte résilience à la crise économique mondiale avec une croissance annuelle de 3,6% du PIB depuis 2010, alors que le taux d’inflation est resté en deçà de 1,3% depuis 2010 et le taux de chômage à moins de 10% en neuf ans d’affilée.

Rappelant les potentialités du secteur touristique (climat, beauté des paysages, richesse architecturale et culturelle, diversité des monuments historiques,..), il s’est particulièrement arrêté sur les facilités offertes aux investisseurs, en termes de transparence du cadre légal et juridique, flexibilité du système fiscal, célérité de création des projets, capital investissement, rapatriement des bénéfices et de droit de propriété.

Par la même occasion, l’assistance a suivi, en plus de trois documentaires, un exposé sur le potentiel des affaires présenté par Mme Maria Ouazzani Chahdi, de l’Agence marocaine de développement des investissements, et un autre sur les énergies renouvelables présenté par Mme Hanae Rharnit, de l’Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN).

Au terme de cette rencontre, marquée par une séance de questions-réponses, les participants ont engagé un travail de networking et d’échange des données, les représentants danois ayant montré un vif intérêt pour les chantiers à l’œuvre au Maroc, ainsi que pour les perspectives qu’offre le Royaume en matière d’investissements, de partenariat et de coopération.