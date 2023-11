Fluminense remporte la Copa Libertadores pour la première fois de son histoire

Le club brésilien de Fluminense a remporté, samedi, la Copa Libertadores après avoir battu Boca Juniors de Buenos Aires par 2-1 au terme des prolongations. Fluminense remporte cette prestigieuse coupe sudaméricaine pour la première fois de son histoire et met fin à la fameuse « malédiction » qui le frappait.



Fluminense a ouvert le bal à la 35ème minute après une belle action collective sur la droite terminée par un une-deux entre Cano et Arias et un centre à ras de terre de Cano. La première mi-temps s'est terminée au milieu d’une souffrance visible de Boca pour égaliser et un Fluminense combatif devant son public en ébullition.



Boca a réussi à égaliser à la 72ème minute grâce à un but de Luis Advincula qui a tiré un boulet du pied gauche en dehors de la surface plaçant le ballon non loin du poteau droit du gardien de Fluminense. Le club brésilien est revenu à la charge pendant les prolongations avant de voir ses efforts couronnés par un but fulgurant de Kennedy à la 9ème minute du temps extra.



Deux minutes plus tard, Kennedy a été expulsé pour avoir célébré sa réalisation de manière excessive en dehors du terrain. Il avait écopé d’un carton jaune pendant le temps réglementaire. Les deux équipes ont terminé les prolongations avec dix joueurs chacune après l’expulsion du joueur de Boca Frank Fabra qui a donné une gifle au beau milieu d'une mêlée à un adversaire.



Peu avant le match, des scènes de violence ont émaillé la fête du football sudaméricain à cause d’affrontements entre des supporters argentins et la police brésilienne à l’entrée du stade Maracana.