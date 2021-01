Florilège de couleurs pour l’ ouverture du CHAN

Quel spectacle offert lors de l’ouverture de la 6e édition du Championnat d’Afrique des nations Total Cameroun 2020 ! Le pays hôte s’est illustré ce samedi à travers une présentation colorée de ses particularités culturelles. Une grande manifestation culturelle avec des danseurs vêtus des couleurs nationales camerounaises a marqué le début de la compétition, organisée pour la première fois dans un pays d'Afrique centrale. L'inauguration de la compétition, conçue uniquement pour les joueurs locaux, a été suivie parle Premier ministre camerounais Joseph Ngute, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la CAF, Constant Omari ainsi que l'ancien dirigeant de la CAF Issa Hayatou.



C'était la première fois que le président d'honneur de la CAF nouvellement installé était vu dans un match continental depuis la fin de son règne en tant que chef du football africain il y a environ quatre ans. Le Ballet national du Cameroun a conduit au stade Ahmadou Ahidjo un impressionnant spectacle de 30 minutes teinté de traditions locales et de culture africaine.



Le rappeur StanleyEnow, lauréat d'un prix MTV, a brillamment participé à ce spectacle. La chanteuse Jane Mary Ihims a également donné une interprétation exaltante de la chanson «We are all champions», qui est la chanson officielle du tournoi. Seize pays se battront pour le titre et ont été répartis en quatre groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront à la phase à élimination directe de la compétition. Ce championnat se déroule dans les villes de Yaoundé, Limbé et Douala. Cet événement devait initialement se tenir en avril 2020,mais a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.