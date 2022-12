Florent Pagny sur scène après un traitement pour un cancer

Récital poétique

Un récital poétique en plusieurs langues du monde a été organisé par l’ambassade du Maroc au Chili en hommage à la poétesse, écrivaine et diplomate chilienne Gabriela Mistral, qui avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1945.



En organisant cette deuxième édition du récital, en coopération avec le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations de Coquimbo (Chili), l’ambassade entend rendre un vibrant hommage au talent poétique exceptionnel de Gabriela Mistral, qui a été la première femme latino-américaine à obtenir un prix Nobel.



La cérémonie a vu défiler une pléiade d’ambassadeurs accrédités au Chili et des personnalités de tous bords qui ont lu des fragments de poèmes en plusieurs langues.

Cette deuxième édition du récital poétique a été marquée par la lecture de poèmes en langues africaines originaires du Mozambique (le changana) et de l’Angola (l'umbundu) en plus des langues indigènes latino-américaines, notamment le nahuatl du Mexique et le rapa nui du Chili.



Des poèmes en arabe, espagnol, allemand, français, chinois, indien, portugais et catalan, entre autres, ont été lus à cette occasion.

Gabriela Mistral, de son vrai nom Lucila Godoy Alcayaga (1889-1957) était une intellectuelle et une pédagogue reconnue pour son talent poétique.

Elle est considérée comme l'une des figures les plus importantes de la littérature chilienne et latino-américaine.