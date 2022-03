Florence Pugh pourrait rejoindre le casting de “Dune 2”

Florence Pugh pourrait faire son arrivée sur la planète Arrakis. L'actrice britannique, nommée aux Oscars pour ses rôles dans Black Widow (2021) et Les Filles du docteur March (2019) est actuellement en négociations pour rejoindre les rangs du casting de Dune 2, la suite de l'épopée de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve, comme le rapporte The Hollywood Reporter.



Si l'accord est conclu, Florence Pugh jouera le rôle de la princesse Irulan Corrino, la fille de l'empereur qui entretient une relation amoureuse avec Paul Atreides incarné par Timothée Chalamet.



Adapté du roman éponyme de Frank Herbert, paru en 1965, Dune relate l'histoire de la puissante famille Atréides qui se retrouve affectée à la gestion d'une planète où est produit l'"épice", une mystérieuse substance indispensable au voyage interstellaire.



Nommé pour les Oscar 2022, Dune, sorti en septembre 2021 en France, avait réuni à l'écran Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem... Un casting de renom qui fera son retour dans le second volet du film de Denis Villeneuve.



Mais il faudra toutefois faire preuve de patience avant de retrouver la planète Arrakis, puisque la sortie en salles de Dune 2 est prévue pour octobre 2023.