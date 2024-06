First Commercial Estate Company réduit ses parts dans Aradei Capital

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mercredi, que First Commercial Estate Company (FCEC) a réduit ses parts dans le capital de la société Aradei Capital à 3,46%.



"First Commercial Estate Company (FCEC) a déclaré avoir cédé sur le marché de blocs, le 12 juin 2024, 388.467 actions Aradei Capital au profit de Zakah Capital SARL, au cours unitaire de 480 dirhams, franchissant ainsi directement à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société", indique un communiqué de l'AMMC.



Suite à cette transaction, FCEC déclare détenir 388.466 actions Aradei Capital, soit 3,46% du capital de ladite société, précise la même source.



Dans les six mois qui suivent ce franchissement du seuil, FCEC envisage d'arrêter ses cessions sur la valeur concernée.