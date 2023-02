Finale du Mondial des clubs: L'expérience du Real face à la furia d’Al Hilal

Le Real Madrid tentera de glaner une cinquième Coupe du monde des clubs, en défiant, en finale, le club saoudien d’Al Hilal, ce samedi (20h00) au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les hommes du technicien italien Carlo Ancelotti, vainqueurs mercredi d’Al Ahly d’Egypte en demi-finale (4-1) doivent compter sur l’expérience de leurs joueurs et sur leur large public lors de cette finale, qui verra le retour de l’attaquant français Karim Benzema, remis de sa blessure.



Touché à l'arrière du genou droit jeudi dernier lors du succès contre Valence en Liga (2-0), le Ballon d'or 2022 n'avait initialement pas fait le voyage au Maroc, tout comme le défenseur Eder Militao, touché à une cuisse.



Les Madrilènes veulent décrocher le titre de cette édition du Mondialito afin de signer un nouveau départ et voir le bout du tunnel, d’autant plus qu’ils ont mal débuté l’année 2023, marquée par une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat. Dauphin en Liga, le Real a déjà huit longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone.



L'équipe espagnole a soulevé son quatrième trophée de la compétition et le troisième consécutif en 2018, devenant ainsi le club le plus titré (4 couronnes), devant son rival, le FC Barcelone (3).



Les Merengues ont conquis leur dernier trophée au Mondial des clubs grâce à leur victoire finale sur l’équipe d'Al Ain, représentante des Emirats arabes unis, pays hôte, par 4 buts à 1.

Lors de ce face-à-face qui s’annonce palpitant, les Madrilènes, qui ont souffert avant de mettre à genou Al Ahly au dernier carré, doivent juguler les ardeurs des Saoudiens, auréolés après leur première qualification à la finale de ce trophée aux dépens des Brésiliens de Flamengo (3-2).



Pour ce faire, le technicien argentin Ramon Diaz, revenu à la tête de la barre technique d'Al Hilal en février 2022 après un premier passage entre 2016 et 2018, cherchera à gagner un nouveau trophée après le championnat national la saison dernière. Il doit compter surtout sur la qualité de ses joueurs qui forment l'ossature de l'équipe d'Arabie Saoudite de football, qui avait créé la sensation lors du dernier Mondial en battant le futur champion du monde, l'Argentine (2-1). « Nous ne sommes pas venus ici juste pour participer. Nous sommes ambitieux et nos attentes dépassent la 3e ou la 4e place. Al-Hilal est un club mondial qui joue pour les titres », avait déclaré le joueur d’Al Hilal, Salem Al-Dawsari, après la victoire des siens au dernier carré.



Echoué au pied du podium lors de ses deux précédentes participations, Al Hilal FC a découvert le Mondialito pour la première fois en 2019 au Qatar. Pourtant, il s’était bien débrouillé pour un novice et n’a lâché la troisième place qu’après avoir âprement défendu ses chances. Al Hilal FC est revenu à la charge en 2021, aux Emirats arabes unis, mais là aussi il rate le podium.



Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC et autant de fois finaliste malheureux, Al Hilal a également remporté la Coupe des coupes de l'AFC deux fois (1996-97 et 2001-02) et la Supercoupe de l'AFC à deux reprises (1997 et 2000), entre autres.



Sur le plan national, Al Hilal est le club le plus titré d'Arabie Saoudite, avec 18 titres de champion, avec à la clé le trophée des trois dernières années (2019-20, 2020-21 et 2021-22), ainsi que 13 Coupes du Prince Héritier, neuf Coupes du Roi des Champions et trois Supercoupes d'Arabie Saoudite.