Finale de la Coupe duTrône de basketball: Le FUS s ’ offre le KACM et le titre

Le FUS de Rabat a remporté la Coupe du Trône de basketball au titre de la saison 2020- 2021 grâce à sa victoire face au Kawkab de Marrakech sur le score de 89 à 80, en finale disputée vendredi à la salle Al Aouda de Laâyoune. Les joueurs du Kawkab de Marrakech ont gagné le 1er quart-temps sur le score de 30 à 19. Au 2ème quart-temps, les joueurs du FUS de Rabat ont tenté de se rattraper, notamment par l'entremise de Abdelhakim Zouita et Mohamed Choua, mais les Marrakchis ont déjoué les plans des représentants de la capitale pour monter en puissance et décrocher la 2ème manche sur le score de 43 à 36. Au cours de la 3ème manche, le FUS de Rabat est parvenu à réduire l’écart, après que le Kawkab a raté plusieurs occasions permettant ainsi à son adversaire de se démarquer sur le score de 65 à 62. Dans le dernier quart-temps, les Rbatis ont maintenu la cadence et creusé l’écart, grâce à leur expérience mais aussi à la fatigue qui s’est emparée des représentants de la ville ocre. Les hommes de Mustapha Chiba sont parvenus à remporter ce duel par 89 à 80. Le FUS de Rabat s’est qualifié en finale aux dépens de son rival l’AS Salé (79-57) dans un match considéré comme une «petite finale», tandis que le Kawkab s’est défait du Maghreb de Fès (72-67).