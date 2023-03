Fin de saison pour Ounahi

L'international marocain de l'Olympique de Marseille Azzedine Ounahi, touché lors de la victoire des Lions de l’Atlas contre le Brésil (2-1) samedi à Tanger, est forfait pour le reste de la saison et devra se faire opérer suite à une fracture d’un orteil, a annoncé, jeudi, l’entraîneur de l’équipe phocéenne, Igor Tudor.



"C’est une mauvaise nouvelle pour Ounahi (22 ans) et pour nous. Il devra se faire opérer. Il sera indisponible jusqu’à la fin de la saison", a déclaré le coach marseillais, lors de la conférence de presse d’avant-match contre Montpellier. "On espérait vraiment qu’il puisse nous aider", a-t-il enchaîné.



Après plusieurs rendez-vous médicaux, la décision a été prise d’opérer le milieu offensif marocain très vite, vendredi ou samedi, selon la presse sportive.



La convalescence du joueur, qui a signé une belle entrée à Reims (2-1), le 19 mars, suivie d'une heure de haut vol contre le Brésil sous le maillot marocain, est estimée à au moins deux mois.