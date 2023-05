Fin de parcours pour l'AS FAR en Coupe de la CAF

L’AS FAR a vu son parcours en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) arriver à terme malgré sa victoire sur l’USM Alger par 3 buts à 2 (match aller : 2-0), en quart de finale retour, dimanche au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.



Les buts de l’AS FAR ont été inscrits par Oussama Chita contre son propre camp (9e), Borges Monteiro (60e) et Mohamed Rabie Hrimat sur penalty (90+7), alors que Saadi Radouani (12e) et Khaled Bousseliou (78e) ont scoré pour les visiteurs.



Le Wydad de Casablanca est, donc, le seul club marocain à rester en course, après avoir atteint ce week-end le dernier carré de la Ligue des champions d'Afrique (LDC), contrairement au Raja



Le WAC s’est qualifié pour les demi-finales de la LDC, en battant le club tanzanien de Simba par 4 tirs au but à 3 (temps réglementaire 1-0, aller: 1-0), en quart de finale retour, vendredi au Complexe sportif Mohammed V.



Grâce à une réalisation du Sénégalais Bouly Junior Sambou à la 25e minute, les Rouges ont surmonté le handicap du but encaissé à l’aller, avant de dominer la séance des tirs au but grâce, notamment, à deux arrêts du gardien Youssef Moutai.



En demi-finale, le Wydad affrontera le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, qui a battu les Algériens de CR Belouizdad (2-1), samedi à domicile, confirmant sa victoire à l’aller (1-4).

Comme précité, le Raja de Casablanca a été éliminé en quart de finale de la LDC, après son nul blanc (0-0) face à Al Ahly d'Egypte, en match retour disputé samedi au Complexe sportif Mohammed V.



A l’aller, les hommes de Mondher Kebaier s’étaient inclinés sur le score de 2 buts à 0.

Le début de la première mi-temps du match a vu une forte pression de la part du Raja de Casablanca pour tenter de prendre l’avantage et réduire l’écart.



Le club casablancais, qui a raté un penalty à la fin de la première mi-temps, a maintenu sa pression lors de la seconde période sans pour autant réussir à inverser le cours du match.

Al Ahly affrontera en demi-finale l’Espérance de Tunis qui s’est qualifiée aux dépens des Algériens de la JS Kabylie.