Filomena Mascarenhas Tipote : Le Maroc a soutenu la Guinée-Bissau dès le début de sa lutte pour l’indépendance

Le développement harmonieux et intégré de la Guinée-Bissau s'appuie sur des partenaires extérieurs et historiques, comme le Maroc, a affirmé l’ambassadrice Filomena Mascarenhas Tipote.



La diplomate, qui s’exprimait lors d’une soirée culturelle et artistique organisée à l’occasion de la commémoration du 51ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau, a rappelé que le Royaume a soutenu son pays dès le début de sa lutte pour l’indépendance.

Pour preuve, il « a accueilli sur son sol Amilcar Cabral, père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, par ricochet le fondateur de la Nation bissau-guinéenne ».



Il s’agit là d’« un fait important par lequel Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V a accordé à Amilcar Cabral un passeport diplomatique marocain », a-t-elle souligné affirmant que cela a permis au leader de mener d'intenses activités diplomatiques à l’échelle internationale ».



Pour l’ambassadrice de la Guinée-Bissau, « c'est aussi le moment et l'occasion de se féliciter mutuellement de la qualité de l'amitié, de la fraternité et de la coopération entre mon pays, la Guinée-Bissau, et le Royaume du Maroc ».



C’est dans cette optique qu’en juillet 2024, Laâyoune a accueilli la troisième Commission mixte des deux pays qui a abouti à la signature de divers accords tels que l’accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière, celui concernant les domaines du transport terrestre, du transport de marchandises, de la reconnaissance réciproque des permis de conduire, entre autres.



Des mémorandums d’entente ont également été signés à cette même occasion concernant la justice, le commerce, l'eau, l'urbanisme, la formation professionnelle, le sport et la jeunesse, a-t-elle précisé.



L’ambassadrice rappelle, par ailleurs, que des accords-cadres ont aussi été signés. Ils concernent «des bourses universitaires, des stages d'échange d'expériences, des conventions de jumelage pour la formation des personnels de santé, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire pour 2024-2025 visant à renforcer davantage l'échange d'expériences et de connaissances entre les deux pays », a-t-elle ajouté.



Il est important de rappeler qu’en mai 2015, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a effectué une visite en Guinée-Bissau qui a été couronnée par la signature de 16 accords entre les deux pays. Pour Filomena Mascarenhas Tipote, cela témoigne de « l'attention particulière que le gouvernement marocain accorde à ses relations avec la Guinée-Bissau ».



Evoquant la coopération avec le Royaume, l’ambassadrice a affirmé que le Maroc accorde une place particulière à la Guinée-Bissau en octroyant des bourses dont le nombre ne cesse d'augmenter d'année en année. « Qu'il s'agisse de la formation militaire, d'études universitaires ou de perfectionnement, toutes les disciplines et tous les secteurs sont concernés ».



L’ouverture d’un consulat à Dakhla, un gage de l’amitié indéfectible



Elle n’en oublie pas moins «les infrastructures et les grands travaux dans différents domaines notamment l'agro-industrie, l’assistance technique et la liste est longue car le Maroc a fait de la Guinée-Bissau un partenaire d’exception dans la coopération Sud-Sud », fait remarquer l’ambassadrice.



Le gage de « cette amitié indéfectible », du côté bissau-guinéen, est sans conteste l'ouverture d’un consulat à Dakhla, a-t-elle poursuivi avant de remercier le Maroc pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour accompagner la Guinée-Bissau dans son processus de développement.



Concernant la soirée culturelle, placée sous le thème : « Vivons notre diversité dans la cohabitation pacifique-Vivons la +Guinendade+ dans la diversité », l’ambassadrice Filomena Mascarenhas Tipote a déclaré : « La plus grande richesse de la Guinée-Bissau réside dans sa diversité, et c’est en elle que le pays doit puiser sa force pour jeter les bases d'un développement harmonieux ».



C'est en ayant à l'esprit les nobles principes de la lutte pour l'indépendance que cette mission diplomatique a décidé de célébrer ce 51ème anniversaire à travers cet événement qui s’est déroulé au Théâtre Mohammed V.



Alain Bouithy