Feu vert de l'UEFA à une 3ème Coupe d'Europe

L'UEFA a "donné son feu vert" à la création à partir de 2021 d'une troisième coupe européenne, ouverte à 32 clubs, a annoncé mardi Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin et de l'Association européenne des clubs (ECA).

"Le feu vert a été donné à la création d'une troisième compétition européenne de clubs, portant à 96 le nombre total de clubs participant aux compétitions, à partir de la saison 2021/2022", a indiqué M. Agnelli lors de l'assemblée générale de l'ECA à Split (Croatie), selon le compte Twitter de l'ECA.

L'UEFA "réfléchit en permanence au format de ses compétitions et étudie une variété d'options", a indiqué l'UEFA dans une réaction transmise à l'AFP.

L'instance "discute de différentes idées au sein de la Commission des compétitions de clubs, avant qu'une décision ne soit prise sur des changements potentiels", a-t-elle encore ajouté.

La création de cette nouvelle compétition, voulue par les petits championnats, doit encore être officiellement validée par le Comité exécutif de l'UEFA.

Cette réforme, si elle est adoptée, impliquera de faire baisser de 48 actuellement à 32 le nombre d'équipes engagées en Europa League pour atteindre le nombre de 96 équipes engagées dans les trois compétitions.

Aucune précision n'a encore été donnée sur les modes de qualification pour cette 3e Coupe d'Europe.

Il n'existe plus que deux Coupes européennes des clubs, la Ligue des champions et la Ligue Europa, depuis la disparition en 1999 de la Coupe des Coupes, ouverte aux clubs vainqueurs de leur Coupe nationale.

Le dernier vainqueur en était la Lazio Rome.

A la suite "des demandes de membres de l'ECA d'augmenter le nombre de clubs participants aux compétitions de clubs de l'UEFA, l'option privilégiée a été de développer une 3e compétition avec 32 équipes", a ajouté M.Agnelli, dans un communiqué de l'ECA.

"Le facteur déterminant a été le besoin d'accroître la valeur globale des compétitions", a-t-il ajouté.