Festival «Phénomène des groupes» de Casablanca: Un vibrant hommage rendu à l'artiste Omar Sayed

La 3ème édition du Festival national de Hay Mohammadi «Phénomène des groupes», s'est ouverte mardi soir à Casablanca, avec un hommage appuyé rendu à l'artiste Omar Sayed, l'une des figures les plus marquantes du mouvement ghiwan au Maroc.



Présidée par le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et le gouverneur de la préfecture des arrondissements Aïn Sbaa-Hay Mohammadi, Hassan Benkhayi, la cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par une soirée majestueuse animée par des groupes musicaux marocains.



Lors d'une allocution, Rachid Zaki, directeur du festival, a mis en avant la particularité de cette 3ème édition qui connaît la participation de plus de 18 groupes et rend hommage au mouvement El Ghiwane, soulignant le rôle de ce phénomène dans la promotion des arts de la parole et la diversité culturelle du pays.



Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, l'héritage d'El Ghiwane se perpétue à travers les générations. Leur influence est visible dans les œuvres de nombreux artistes contemporains marocains.

De son côté, Omar Sayed s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, du fait que « la culture musicale de notre région soit célébrée et valorisée » à travers des festivals de ce genre « qui sont de nature à inspirer les jeunes artistes et à préserver notre riche patrimoine musical pour les générations futures ».



Quant au président du conseil de l'arrondissement Hay Mohammadi, Youssef Errkhis, il a mis en avant le rôle du quartier de Hay Mohammadi dans l'émergence de plusieurs talents marocains, à savoir le phénomène El Ghiwane, qui a dépassé largement les frontières du Maroc, contribuant au façonnement d'une conscience culturelle et sociale chez la jeunesse des années 70 et 80.

Et de poursuivre : "Cette 3ème édition du festival s'inscrit dans le cadre de la continuité des efforts pour promouvoir ce patrimoine immatériel et d'en faire une source de joie, de fierté et de reconnaissance".



La soirée d'ouverture du Festival Phénomène des groupes a attiré une foule enthousiaste, issue notamment du quartier Hay Mohammadi. Cette première soirée s'est révélée un véritable mélange de styles musicaux, offrant au public une expérience riche et variée.

Le point culminant de la soirée a été l’entrée sur scène du légendaire groupe Nass El Ghiwane, dont la prestation a été acclamée en standing ovation. Le groupe a interprété ses morceaux les plus emblématiques, ravissant les fans de longue date ainsi que les nouveaux admirateurs.



La soirée s'est poursuivie en beauté avec la prestation du groupe "Africa Selm", plongeant l’audience dans une ambiance entraînante avec ses rythmes africains envoûtants. Ensuite, le groupe Miloud Mesnaoua a pris le relais en enflammant la scène avec un répertoire diversifié, captivant un public réactif et chaleureux.



L’ouverture du festival a également été marquée par une performance théâtrale, créée spécifiquement pour l’événement, avec la participation de Abdelilah Aajil, Souad El Ouazzani, El Charki Sarouti et bien d'autres. Cette soirée promet de n’être que le début d’une célébration musicale mémorable tout au long du festival.