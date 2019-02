Fernando Grande-Marlaska : Madrid œuvre pour la consolidation des relations Maroc-UE

L’Espagne œuvre pour la promotion d’une coopération plus solide entre l’Union européenne (UE) et le Maroc en tant que «partenaire fiable» de la rive Sud de la Méditerranée, a souligné, jeudi, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

«Nous travaillons de manière continue dans le cadre de l’UE pour promouvoir cette coopération avec le Maroc que nous considérons comme un partenaire fiable» auquel l’Europe doit accorder davantage d'intérêt, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence espagnole EFE, en marge de la réunion informelle des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l’UE, tenue à Bucarest.

Fernando Grande-Marlaska a relevé qu’il reste «beaucoup à faire» pour promouvoir la coopération de l’UE avec un pays avec lequel l’Espagne entretient d’«excellentes» relations bilatérales.

Il a relevé, par ailleurs, que la lutte contre le défi de l’immigration illégale requiert l’adoption de stratégies à long terme de coopération au développement avec les pays africains.

«La nécessité de faire face aux flux de migrants irréguliers et les transformer en flux sûrs et ordonnés implique une coopération au développement évidente et effective entre l’Europe et l’Afrique», a-t-il dit à ce sujet.

Le ministre espagnol a souligné que le défi migratoire ne pourra être relevé sans une coopération économique.