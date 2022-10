Fernando Grande-Marlaska : Le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Espagne dans la lutte contre les cellules terroristes

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a salué, mardi, la coopération du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, qualifiant le Royaume de "partenaire stratégique" en la matière. '’Le Maroc est un partenaire absolument stratégique dans la lutte contre les cellules terroristes’’, a souligné le ministre espagnol, dans des déclarations à la presse, suite au démantèlement d’une cellule terroriste soupçonnée de liens avec la soi-disant organisation "Etat islamique", grâce à la coopération entre les services sécuritaires des deux pays. M. Grande-Marlaska a assuré que la coopération entre le Maroc et l’Espagne ‘’nous a permis de démanteler des réseaux djihadistes dangereux’’. Dans ce sens, le responsable espagnol a mis en avant ‘’l’efficacité’’ et ‘’la fermeté’’ des actions menées conjointement pour aller de l’avant dans la lutte contre le terrorisme, se félicitant des résultats tangibles réalisés dans ce domaine. Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi mardi, dans le cadre d'une opération sécuritaire conjointe et simultanée avec le Commissariat général des renseignements de la Police nationale espagnole, à démanteler une cellule terroriste s'activant à Nador et à Mellilia, soupçonnée de liens avec la soidisant organisation "Etat islamique". Les interventions sécuritaires menées par les éléments de la Force spéciale de la DGST ont permis l'interpellation de deux individus dans la ville de Nador, alors que les autorités espagnoles compétentes ont interpellé neuf autres membres s'activant dans le cadre de la même cellule terroriste dans la ville de Mellilia, a indiqué le BCIJ dans un communiqué.