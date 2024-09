Fernando Grande-Marlaska : La coopération maroco-espagnole en matière de sécurité est exceptionnelle et extraordinaire

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a qualifié, vendredi, d'"exceptionnelle et extraordinaire" la coopération entre le Maroc et l'Espagne en matière de sécurité.



"La collaboration et la coopération avec le Maroc sont exceptionnelles et extraordinaires, basées évidemment sur la confiance et la bonne foi. C'est un travail quotidien pour servir les intérêts des deux sociétés respectives et garantir les droits et les libertés de tous", a indiqué le ministre espagnol dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration des nouvelles installations du centre cynophile de la police nationale à Valladolid.



M. Grande-Marlaska a mis en avant, à cette occasion, l'importance de ce partenariat "stratégique" pour relever les défis auxquels sont confrontés les deux pays. Soulignant la pertinence de cette coopération bilatérale pour lutter contre le crime organisé, le responsable espagnol a mis en évidence l'étroite coopération entre les forces de sécurité espagnoles et marocaines dans ce domaine.



"Dans un monde globalisé, il est dans l'intérêt de tous de lutter contre le crime organisé dans un esprit empreint de coopération, de loyauté, de fidélité et de professionnalisme", a-t-il dit.