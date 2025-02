Fenerbahçe en démonstration, En-Nesyri en patron !

Dans l’enceinte bouillonnante du Şükrü Saracoğlu Stadium, à Istanbul, un homme a une fois encore écrit son nom en lettres d’or : Youssef En-Nesyri. L’international marocain a livré une prestation de haut vol mercredi soir, inscrivant un doublé pour sceller la large victoire de Fenerbahçe contre Erzurumspor (5-0). Un succès majuscule qui propulse le club stambouliote en tête du groupe B de la Coupe de Turquie.



Si l’on commence à percevoir la patte tactique de José Mourinho sur cette équipe, le collectif jaune et bleu a surtout pu s’appuyer sur un trio d’attaque en feu. L’ouverture du score, signée Talisca à la 33ème minute, a donné le ton d’une rencontre à sens unique. Cenk Tosun, en fer de lance de l’attaque stambouliote, a enfoncé le clou dès le retour des vestiaires (50ème), avant de tripler la mise peu après. Mais la cerise sur le gâteau est venue de celui que tout Istanbul acclame désormais comme un véritable renard de surface : Youssef En-Nesyri.



L’attaquant marocain, suspendu lors du dernier match de championnat après son explosion de joie face à Rizespor, était attendu au tournant. Son retour sur la pelouse s’est avéré fracassant. Alors que Fenerbahçe semblait déjà assuré de la victoire, En-Nesyri a décidé de ne pas lever le pied, preuve de son insatiable faim de buts.



D’abord à la 81ème minute, avec son instinct de buteur, il profite d’une très belle passe du milieu de terrain Okan Aydın pour ajuster le gardien adverse. Puis, à la 89ème minute, il conclut une magnifique action collective d’une frappe sèche et imparable. Deux gestes de pur buteur, qui portent son total personnel à 15 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.

Avec cette victoire sans appel, Fenerbahçe envoie un message fort à ses adversaires.



L’armada offensive mise en place par Mourinho semble avoir trouvé sa vitesse de croisière, et le club stambouliote s’affirme comme l’un des favoris pour le titre en Coupe de Turquie. En-Nesyri, quant à lui, s’impose de plus en plus comme le leader naturel de cette équipe. Son sens du placement, son énergie et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous en font un atout indispensable pour la suite de la saison.



Désormais, tous les regards sont tournés vers la prochaine rencontre de championnat, où Fenerbahçe tentera de confirmer cette dynamique. Avec un Youssef En-Nesyri dans une telle forme, les supporters peuvent rêver en grand.



Mehdi.O