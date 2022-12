Félicitations Royales aux présidents argentin et français

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Argentine, SEM. Alberto Fernandez à l'occasion de la victoire de l'équipe de son pays en finale de la Coupe du Monde 2022.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations au Président et au peuple argentins à l’occasion de la victoire de la sélection nationale argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 que l'Etat du Qatar a abritée.



Le Souverain salue, à cette occasion, l’ensemble des composantes de l’équipe nationale d’Argentine qui ont fait montre, tout au long de cette prestigieuse manifestation sportive, d’un esprit sportif, d'une compétitivité très élevée et de hautes performances techniques, qui lui ont valu d’être sacrée, pour la troisième fois de son histoire, championne du Monde de football.



Réitérant Ses chaleureuses félicitations, SM le Roi exprime Ses voeux les meilleurs de davantage de distinctions au football et au sport argentins.



Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron, à l'occasion de l’obtention par l’équipe de France de la deuxième place de la Coupe du monde.



Dans ce message, le Souverain souligne que tout au long de son parcours, la sélection française a montré un haut degré de professionnalisme et de crédibilité, affirmant que cette deuxième place mondiale est fort honorable pour la France.