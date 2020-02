“Feel me”, le nouveau titre de Selena Gomez

Pas facile d’oublier Selena Gomez. C’est ce que laisse entendre la musicienne américaine dans son nouveau morceau “Feel Me”, que les fans avaient pu découvrir sur la version vinyle de son dernier album “Rare”.

L’interprète de “Look at her Now” rappelle à un ancien amant qu’il sera difficile d’oublier son amour dans “Feel Me”, qui a fait son apparition sur la version vinyle de “Rare” et plus récemment sur les plateformes de streaming. RollingStone.com rapporte que le titre avait été entendu pour la première fois lors du “Revival Tour” en 2016.

Dans cette nouvelle chanson, Selena Gomez évoque une relation pour laquelle elle s’est dévouée, corps et âme (“No one love you like I love you / Never cheat, never lie/Never put no one above you/I gave you space and time.”), mais qui a malheureusement pris fin. Elle souhaite alors à son ancien amant d’être hanté par les souvenirs de leurs amours passées (“Every time your lips touch another / I want you to feel me.”).

Sorti en janvier dernier, “Rare” est le troisième album studio de la musicienne, et regroupe les titres “Lose You To Love Me”, “Rare” ainsi que “Look at her Now”.