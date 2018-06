Fayçal Fajr : On n’a qu’une chose en tête, gagner le prochain match

Malgré la défaite d’entrée face à l’Iran, le Onze national se veut décidé à préserver une attitude positive afin d’entrevoir la suite du Mondial russe sous de bons auspices. C’est ce qui ressort d’ailleurs des déclarations de l’international marocain Fayçal Fajr lors d’un point de presse tenu dimanche à Voronej, lieu de résidence de l’EN.

Pour Fayçal Fajr, il est difficile d’oublier la contre-performance enregistrée lors du match inaugural mais il faut passer l’éponge au plus vite, avant d’ajouter qu’ «on n’est pas abattus mais on est frustrés. On a raté un joker, sauf que l’on ne va rien lâcher».

A l’instar de l’ensemble du groupe, le sociétaire du club espagnol de Getafe continue d’y croire, tonnant qu’ «on a perdu une bataille mais pas la guerre. On n’est pas morts et on n’a qu’une chose en tête, c’est de gagner ce match contre le Portugal», rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

A ce propos, «le match de mercredi sera très difficile devant une très grande équipe du Portugal mais nous sommes nous aussi une grande équipe. Nous savons que le Portugal compte dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde, mais nous sommes une bonne équipe et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour procurer de la joie à tout un pays. Nous aurons notre mot à dire et nous allons le montrer sur le terrain », a souligné Fayçal Fajr aucunement intimidé par le standing de l’adversaire et de ses stars, à commencer par le Ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Qui, d’après Fajr, est sans nul doute «un grand joueur, mais nous savons comment le stopper en défendant à fond. Moi je n’aime pas parler hors du terrain, mais pour ce qui est de la réponse, elle sera donnée par nos défenseurs expérimentés le jour J ».

Au sujet de l’ambiance qui règne au sein de l’équipe, Fajr n’a pas trouvé mieux que le qualificatif «formidable». Et de surenchérir : « On a un groupe qui vit très bien ce moment qu’on a attendu depuis 20 ans. On n’a qu’une seule envie, celle de défendre dignement les couleurs nationales».

Fayçal Fajr a terminé sa conférence par lancer un message au public marocain l’invitant à ne pas s’acharner sur Aziz Bouhaddouz, buteur contre son camp lors du premier match, rappelant qu’ «on est là pour lui remonter le moral, car ce genre de chose arrive dans le football. On perd et on gagne ensemble».

A noter que le match du Maroc contre le Portugal, comptant pour la seconde journée du groupe B, est prévu ce mercredi à partir de 13 heures au stade Loujniki à Moscou, sachant que l’EN s’est envolée hier à bord d’un avion spécial pour la capitale russe après avoir effectué lundi matin une séance d’entraînement de 90 minutes consacrée aux ultimes retouches, lit-on sur le site de la FRMF.

Le deuxième match de cette poule devant opposer l’Iran à l’Espagne aura lieu à 16 heures à Kazan Arena. Quant à la troisième rencontre de l’équipe nationale, elle est programmée le 25 courant face à l’Espagne au stade Kaliningrad.